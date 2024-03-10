موعد عرض الحلقة الأولى لمسلسل حق عرب على قناة ON

أعلنت الشركة المتحدة، قائمة مواعيد عرض المسلسلات ضمن الموسم الرمضاني 2024، والذي يضم باقة متنوعة من الأعمال الفنية ما بين الدرامي والأكشن والكوميدي.

موعد عرض الحلقة الأولى لمسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي

وتساءل الجمهور عن موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل حق عرب بطولة الفنان أحمد العوضي في رمضان 2024، والقنوات الناقلة، والذي يترقب الجمهور انطلاق عرضه بعدما تجاوز البرومو الخاص به 8 ملايين مشاهدة في ساعات قليلة.

ويأتي موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي، حصريًا على شاشة قناة ON، في الساعة 12 صباحًا بعد منتصف الليل، بدءًا من اليوم الاثنين، على أن تكون الإعادة الأولى في الساعة 5:15 صباحًا والإعادة الثانية في الساعة 11:15 صباحًا.

أحداث الحلقة الأولي مسلسل حق عرب

ويتضمن مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي العديد من المشاهد الدرامية والأكشن والذي يقوم به الفنان أحمد العوضي بنفسه دون دوبلير، ويدخل في صراعات بشخصيته خلال الأحداث وهي عرب السويركي وتتطور الأحداث بعد وفاة والده بحثًا عن حقه والثأر له، ويواجه العديد من الصراعات.

أبطال مسلسل حق عرب رمضان 2024

مسلسل حق عرب من بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد فى رابع تعاون يجمعهما، رياض الخولي، صبري فواز، وفاء عامر، كاورلين عزمي، دنيا المصري، سلوي عثمان، وعدد آخر من الفنانين من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.