مواعيد عرض وإعادة مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي في رمضان 2024 والقنوات الناقلة

ساعات معدودة ويتم إزاحة الستار عن بدء عرض مسلسلات الموسم الرمضاني الحالي 2024، والتي وضعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تنوعًا فنيًا لها، وتضم عددا كبيرا من الأعمال الدرامية ما بين التاريخي والكوميدي والاجتماعي والتشويقي، حيث بحث الجمهور عن موعد عرض وإعادة مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي والتي نستعرضها بالتفصيل على النحو التالي.

موعد عرض وإعادة مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي

ويأتي موعد عرض مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي على شاشة قناة ON في الساعات الأولى من صباح اليوم وتحديدًا في الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل، وستكون الإعادة الأولى في تمام الساعة الخامسة والربع من فجر اليوم، وتكون الإعادة الثانية في تمام الساعة الحادية عشر والربع صباح اليوم التالي، وبشكل حصري على شاشة قناة ON.

قصة مسلسل حق عرب رمضان 2024

وتدور أحداث مسلسل حق عرب بطولة الفنان أحمد العوضي، في إطار أكسن شعبي رومانسي، حول شخصية عرب السويركي ويجسده الفنان أحمد العوضي، ويعيش صراعات كبيرة مع المحيطين به باحثًا عن الثأر ممن قتل والده وتنقلب حياته من أجل الانتقام، ويتضمن المسلسل العديد من مشاهد الأكشن.

أبطال مسلسل حق عرب رمضان 2024

مسلسل حق عرب من بطولة أحمد العوضي، وفاء عامر، دينا فؤاد، وليد فواز، رياض الخولي، دنيا المصري، سلوي عثمان، وعدد آخر من الفنانين من اخراج اسماعيل فاروق وتأليف محمود حمدان، كما يعرض المسلسل على منصة watch it الإلكترونية.