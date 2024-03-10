يبدأ خلال ساعات عرض الحلقات الأولى لعدد من الأعمال الدرامية، لذا يبحث الجمهور عن القنوات الناقلة لمسلسل الكبير أوي 8 بطولة أحمد مكي في رمضان 2023، ويشارك في بطولة العمل عدد من نجوم الكوميديا من بينهم رحمة أحمد فرج، وبيومي فؤاد، وهشام إسماعيل.

القنوات الناقلة لمسلسل الكبير أوي 8 بطولة أحمد مكي في رمضان 2024

ومن القنوات الناقلة لمسلسل الكبير أوي 8 بطولة أحمد مكي في رمضان 2024 قناة on، إذ يعرض وقت الإفطار في تمام 6:5 مساء غدا الاثنين عقب أذان المغرب مباشرة، والإعادة الأولى في تمام الـ3 فجرًا، ويعاد للمرة الثانية في تمام الساعة 3 عصرًا، كما تُعرض حلقات المسلسل عبر منصة «WATCH IT» الرقمية.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، يضم عددا من نجوم الفن أبرزهم أحمد مكي، وبيومي فؤاد، ومحمد سلام، ورحمة أحمد، وعدد آخر من الفنانين كما يضم عدد من ضيوف الشرف أبرزهم أمينة خليل، محمد ثروت، محمود الليثي، صفاء الطوخي وهو من إخراج أحمد الجندي.