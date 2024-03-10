مؤلف «سر المسجد»: نفذنا المسلسل خلال عام وأفكاره تناسب الطفل المصري

أكد أحمد مهدي مؤلف مسلسل «سر المسجد»، أن هذا العمل كان مرهقا لهم بشكل كبير وكان طوال الأشهر الماضية، موضحًا أنه جرى العمل على رسم الشخصيات وتنفيذها في فترة تصل لـ3 أشهر، ومن ثم تم البدء في مرحلة التحريك وأداء الصوت وكتابة السيناريو.

مسلسل «سر المسجد» مكون من 30 حلقة

وأوضح «مهدي»، خلال حواره مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، برنامج «الحياة اليوم»، المُذاع عبر شاشة «الحياة»، أن تنفيذ مسلسل «سر المسجد» في عام واحد، مؤكدًا أنه جرى العمل على مدار عامل كامل من أجل تنفيذ مسلسل مكون من 30 حلقة والحلقة 10 دقائق فقط، مشددًا على أن هذا العمل مرهق ومتعب لجميع طاقم المسلسل لكن الجميع يحبه بشكل كبير.

ونوه بأنه كان قد جرى تنفيذ الموسم الماضي مسلسل «المحمية» بالتعاون مع الشركة المتحدة ويتم تنفيذ هذا التعاون للموسم الثاني، مشددًا على أن المعروض أمام الطفل من كافة أنحاء العالم كثير جدًا وموافقة «المتحدة» على المشروع يؤكد جودة العمل، ويتم تقديم الاختيار للطفل والأفكار التي تتناسب مع الشعب المصري والطفل العربي.