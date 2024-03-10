موعد عرض الحلقة الأولى لمسلسل الكبير أوي 8 على قناة on

تبدأ الحلقة الأولى من مسلسل الكبير أوي 8 بطولة أحمد مكي، غدا الاثنين، إذ يبحث عدد كبير من الجمهور عن موعد عرض الحلقة، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه أحمد مكي من خلال الأجزاء السابقة من المسلسل.

موعد عرض الحلقة الأولى مسلسل الكبير أوي 8

وتُعرض الحلقة الأولى من مسلسل الكبير أوي على قناة ON، ومنصة «واتش إت»، يوميًا عقب الإفطار الساعة 6:05 بعد أذان المغرب، والإعادة الأولى في تمام الـ3 فجرًا، ويعاد للمرة الثانية في تمام الساعة 3 عصرًا.

أحداث مسلسل الكبير أوي 8

وتدور أحداث مسلسل الكبير أوى الجزء الثامن، في إطار كوميدي في مغامرات بين الأشقاء الثلاثة الكبير أوي وجوني وحزلقوم، والمسلسل من بطولة أحمد مكي، وبيومي فؤاد، ومحمد سلام، ورحمة أحمد، و يضم الجزء الثامن عددا من ضيوف الشرف أبرزهم أمينة خليل، محمد ثروت، محمود الليثي، صفاء الطوخي، شيماء سيف وهو من إخراج أحمد الجندي، وإنتاج شركة سينرجي.