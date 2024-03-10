مع إعلان رؤية هلال شهر رمضان مبارك، كشفت هيئة المساحة المصرية إمساكية شهر رمضان 2024 ومواقيت الصلاة ومواعيد السحور والإفطار في محافظة الإسماعيلية، بالتزامن مع إعلان مواقيت الصلاة والإمساكية في جميع المحافظات.

إمساكية شهر رمضان 2024 بالإسماعيلية ومواقيت الصلاة ومواعيد السحور والإفطار

وجاءت إمساكية شهر رمضان 2024 بالإسماعيلية ومواقيت الصلاة ومواعيد الصلاة ومواعيد السحور والإفطار، كالتالي:

الفجر: 04:38

الشروق: 06:05

الظهر: 12:01

العصر: 03:24

المغرب: 05:57

العشاء: 07:14

مواعيد الإفطار في رمضان بالإسماعيلية

ووفق إمساكية رمضان في الإسماعيلية، فإن مواعيد الإفطار تتأخر دقيقة بشكل شبه يومي، فيما يأتي موعد أذان الفجر متقدمًا دقيقة يوميا.

- الاثنين 1 رمضان: موعد الإفطار 05:57.

- الثلاثاء 2 رمضان: موعد الإفطار 05:57.

- الأربعاء 3 رمضان: موعد الإفطار 05:58.

- الخميس 4 رمضان: موعد الإفطار 05:5.

- الجمعة 5 رمضان: موعد الإفطار 05:59.

- السبت 6 رمضان: موعد الإفطار 6:00.

- الأحد 7 رمضان: موعد الإفطار 06:01.

الاثنين 8 رمضان: موعد الإفطار 06:02.

- الثلاثاء 9 رمضان: موعد الإفطار 06:02.

- الأربعاء 10 رمضان: موعد الإفطار 06:03.

- الخميس 11 رمضان: موعد الإفطار 06:03.

- الجمعة 12 رمضان: موعد الإفطار 06:04.

- السبت 13 رمضان: موعد الإفطار 06:04.

- الأحد 14 رمضان: موعد الإفطار 06:05.

- الاثنين 15 رمضان: موعد الإفطار 06:06.

- الثلاثاء 16 رمضان: موعد الإفطار 06:06.

- الأربعاء 17 رمضان: موعد الإفطار 06:07.

- الخميس 18 رمضان: موعد الإفطار 06:08.

- الجمعة 19 رمضان: موعد الإفطار 06:08.

السبت 20 رمضان: موعد الإفطار 6:09.

- الأحد 21 رمضان: موعد الإفطار 6:09.

- الاثنين 22 رمضان: موعد الإفطار 6:10.

- الثلاثاء 23 رمضان: الإفطار 6:11.

- الأربعاء 24 رمضان: موعد الإفطار 6:11.

- الخميس 25 رمضان: الإفطار 6:12.

- الجمعة 26 رمضان: موعد الإفطار 6:13.

- السبت 27 رمضان: موعد الإفطار 6:13.

- الأحد 28 رمضان: موعد الإفطار 6:14.

- الاثنين 29 رمضان: موعد الإفطار 6:15.

- الثلاثاء 30 رمضان: موعد الإفطار 6:15.