رابط الحصول على إمساكية شهر رمضان 2024 في مصر.. جميع المدن والمحافظات

أعلن الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، في بيان صحفي، تفاصيل إمساكية شهر رمضان 2024 متضمنةً فروق التوقيت لمختلف محافظات مصر والمدن الجديدة، وفقًا لدراسة علمية فلكية منضبطة للهيئة العامة للمساحة المصرية، إذ تضمنت مواقيت الصلاة في رمضان 2024، وموعد السحور، ووقت الإمساك، وموعد الإفطار، والتي يمكن عليها بسهولة ويسر من خلال بوابة الهيئة.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، رابط وخطوات الحصول على إمساكية شهر رمضان 2024 في مصر، ومواقيت الصلاة، ومتى رمضان 2024 بعدما بدأ العد التنازلي على انطلاقه.

إمساكية شهر رمضان 2024 في مصر

وتضمنت إمساكية شهر رمضان 2024 في مصر، نحو 78 مدينة بمختلف المحافظات، إذ شملت كافة المدن الجديدة، بحسب ما أعلنت الهيئة العامة للمساحة المصرية، فيما بدأت الشوارع تتزين بفوانيس رمضان، كما بدأ الأطفال في تعليق زينة رمضان ابتهاجًا بقدوم شهر الصوم، وتدوي أغاني رمضان مثل «رمضان جانا وفرحنابه بعد غيابه» و«مرحب شهر الصوم مرحب» و«حالو يا حالو رمضان كريم يا حالو» في مختلف المحال التجارية.

متى رمضان 2024 العد التنازلي

وبدأ العد التنازلي على انطلاق شهر الصوم، إذ يتسائل الآلاف عن متى رمضان 2024؟ فيما أوضحت الهيئة العامة للمساحة المصرية إنّ أول أيام شهر رمضان 2024 من المقرر أن توافق يوم الإثنين 11 مارس المُقبل، على أن يتم تأكيد الموعد باستطلاع هلال شعبان.

رابط الحصول على إمساكية رمضان 2024

وخصصت الهيئة العامة للمساحة المصرية رابط الحصول على إمساكية شهر رمضان سنة 2024 بسهولة ويسر، وذلك من خلال إتباع الخطوات الآتية:

الدخول على بوابة الهيئة المصرية العامة للمساحة من خلال الضغط «هنا». الضغط على «خدمات». اختيار «إمساكية رمضان». تحديد المحافظة. تحديد المدينة وستظهر الإمساكية بالتفاصيل متضمنة مواقيت الصلاة في رمضان على الفور.

إمساكية شهر رمضان 2024 بنها

وجاءت إمساكية شهر رمضان 2024 بنها كالآتي:

إمساكية رمضان 2024 الإسكندرية

وفيما يخص إمساكية رمضان 2024 الإسكندرية ومواقيت الصلاة خلال شهر رمضان المبارك، فإنّها كالآتي:

إمساكية رمضان 2024 قنا

وبحسب هيئة المساحة، فإنّ إمساكية رمضان 2024 قنا تكون كالآتي:

متى ينتهي رمضان 2024؟

وينتهي رمضان 2024 وفقًا للإمساكية يوم 9 أبريل المقبل، بينما ترفع تكبيرات عيد الفطر 2024 يوم 10 أبريل.