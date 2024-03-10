الأهلي يفاجئ لاعبيه الراحلين بعد التتويج بكأس مصر

اتخذ النادي الأهلي قرارًا مثيرًا بشأن لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والذين رحلوا عن صفوف الفريق بصرف مكافأة فورية لهم، وذلك بعد التتويج ببطولة كأس مصر، على حساب الزمالك، بهدفين دون رد، في اللقاء الذي أقيم يوم الجمعة الماضي على استاد الأول بارك، في العاصمة السعودية الرياض.

قرار عاجل من الأهلي مع لاعبيه الراحلين

وعلم «الوطن سبورت»، على قرار خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، ب صرف مكافأة للاعبي الفريق، وذلك بعد التتويج ببطولة كأس مصر، شاملة الراحلين الذين شاركوا في البطولة منذ بدايتها، مثل حمدي فتحي، المنتقل لصفوف الوكرة القطري، والجزائري أحمد قندوسي الذي رحل معارا لسيراميكا كليوباترا، بالإضافة إلى محمد شريف، مهاجم الخليج السعودي، ومحمد فخري، لاعب فاركو، وعلي لطفي ورأفت خليل، ثنائي زد.

وشارك اللاعبون الراحلون مع الأهلي في بطولة كأس مصر، التي توج بها الفريق الأحمر على حساب الزمالك؛ إذ سجل أحمد قندوسي هدف تأهل «الأحمر» أمام المصري في ربع النهائي من عمر البطولة.

قرار بمضاعفة المكافأت المالية للاعبين

واستقر النادي وفقًا لما علمه «الوطن سبورت» علىمضاعفة المكافآت المالية لكل لاعب في قائمة الفريق بالمباراة، إذ تتراوح مكافآت اللاعبين من 200 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيه.

الأهلي يستعد لمواجهة البنك الأهلي

وفي نفس الإطار، يواصل الفريق الأول لكرة القدم استعداده لمواجهة البنك الأهلي، وهي المباراة التي ستقام في تمام التاسعة والنصف مساء يوم الثلاثاء المقبل، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الـ15 من دوري NILE.