خبير استثمار: تخفيض أسعار السلع لا يتوقف على الشهر الكريم

أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ الاستثمار والتمويل، أن جهود الدولة المصرية لتوفير السلع بأسعار مخفضة لا تتوقف فقط على شهر رمضان، فالدولة تعمل بشكل كبير على تقديم السلع مخفضة الأسعار في أشهر عديدة قبل بداية الشهر الكريم.

تضافر الجهود لإقامة معارض «أهلًا رمضان»

وأوضح «إبراهيم»، خلال مدخلة هاتفية ببرنامج «اكسترا اليوم»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن الحكومة المصرية تعمل على توفير السلع، وتستخدم كل ما هو متاح لديها من قدرات وإمكانيات لتحقيق ذلك، مشددًا على أنه يتم الاعتماد على منافذ وزارات التموين والزراعة وجهاز الشرطة لتوفير السلع للمواطن بسعر مخفض، منوهًا بأن الجهود تتضافر لإقامة معارض تكون قريبة من التجمعات السكانية لتوفير السلع بأسعار مقبولة للمواطنين.

ندرة في عدد من الأصناف والسلع

وأشار إلى أنه خلال الفترة الأخيرة كان هناك ندرة في عدد من الأصناف والسلع والمنتجات ولكن الدولة تحركت بمنافذها المختلفة لتوفير السلع بعيدًا عن محاولات الاستغلال والجشع والاحتكار من قبل البعض.

ونوه بأن الإقبال على معارض «أهلًا رمضان» كبير جدًا؛ حيث يجري استهداف أماكن قريبة من التجمعات السكينة، وأصحاب الدخول المتوسطة، مشددًا على أن الجميع ينتظر إقامة هذه المعارض كل عام.