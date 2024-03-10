زيادة عدد معارض أهلا رمضان 2024 بالقليوبية إلى 15 منفذا

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، ارتفاع عدد من منافذ معارض أهلا رمضان 2024 بالقليوبية إلى 15 معرضا، عقب افتتاح 3 معارض رئيسية اليوم، في الخانكة وكفر شكر وشبين القناطر، مشيرا إلى أن المحافظة تضع على رأس أولوياتها التخفيف عن المواطنين والتيسير عليهم من خلال توفير السلع الأساسية لهم بأسعار منخفضة وبجودة عالية في أماكن قريبة من منازلهم.

معارض أهلا رمضان 2024 بالقليوبية

وأوضح محافظ القليوبية أنه جرى افتتاح 15 منفذا لمعارض أهلا رمضان 2024 لبيع السلع الأساسية ومستلزمات الشهر الكريم بمراكز ومدن وأحياء المحافظة، وذلك في إطار حرص المحافظة على توفير السلع للمواطنين في الأماكن القريبة من التجمعات والكتل السكنية.

وأشار محافظ القليوبية إلى أنه افتتح اليوم 3 معارض أهلا رمضان 2024 جديدة بمدن كفر شكر وشبين القناطر والخانكة، وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالاستعداد التام لشهر رمضان المبارك وتوفير السلع الأساسية والاحتياجات الضرورية لتلبية احتياجات المواطنين من السلع ورفع العبء عن كاهلهم.

وأضاف المحافظ أنه حرص على الاطلاع بنفسه على جودة السلع المعروضة في معارض أهلا رمضان 2024 وأسعارها المخفضة مقارنة عن مثيلاتها بالأسواق، موجهاً بالتنسيق لدعم المنفذ لتلبية الاحتياجات بصفة مستمرة وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، مشيرا إلى أهمية استمرار جهود ضبط الأسعار لمحاربة الغش التجاري ومنع احتكار أو إخفاء السلع الغذائية ومواجهة ارتفاع الأسعار.

تخفيضات على أسعار السلع في معارض أهلا رمضان

وأكد محافظ القليوبية أن معارض أهلا رمضان 2024 تعمل على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، والمعارض هذا العام تختلف عن الأعوام السابقة وبها وفرة غير مسبوقة، مع إلزام التجار بتوفير السلع بالأسعار المقررة والتخفيضات تصل من 20% إلى 35%.

أماكن معارض أهلا رمضان 2024 في القليوبية

وأكد محافظ القليوبية أن أماكن معارض أهلا رمضان كالتالي:

- بنها في شارع فريد ندا ومنطقة الحرس الوطني والرملة وقرية ميت عاصم على الطريق الزراعي.

- طوخ في قريتي أجهور الكبرى وكفر منصور.

- مدينة قها أمام السجل المدني.

- القناطر الخيرية بجوار المدرسة الثانوية الصناعية وقرية المنيرة.

- مدينة شبرا الخيمة في ميدان المؤسسة بحي غرب شبرا الخيمة وبجوار قصر الثقافة بشارع 15 مايو بحي شرق شبرا الخيمة.

- الخصوص أمام الجمعية الشرعية.

- مدينة الخانكة بجوار مجلس المدينة.

- كفر شكر شارع جمال عبد الناصر أمام السوق.

- مدينة شبين القناطر بالقرب من مستشفى الشاملة.

توفير كميات كبيرة من السلع في معارض أهلا رمضان

كما أكد محافظ القليوبية وجود مرور ميداني من قبل إدارات التفتيش والمتابعة بالمحافظة لمتابعة الحالة العامة لجميع معارض أهلا رمضان 2024 للتأكد من ضبط الأسعار والالتزام بالإعلان عن الأسعار المخفضة بجميع أجنحة المعرض، وحمايتهم من الاستغلال وتوافر السلع بكميات كافية لتلبية احتياجات المواطنين.