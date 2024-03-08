المكسيك تنهي اعتماد التوقيت الصيفي وتعود لـ«الساعة القياسية»

أنهت المكسيك الاعتماد على التوقيت الصيفي وتوقفت عن العمل به، وهي سياسة يقول خبراء ومسؤولين محليين إنها أدت إلى نوم أفضل وفوائد أخرى.

التغيير في الساعة بداية مشكلة صحية

ونقلت صحيفة «واشطن بوست» عن طبيب طب النوم في مكسيكو سيتي والرئيس السابق للجمعية المكسيكية لبحوث النوم «جوادالوبي تيران بيريز»، أنه بالنسبة لكثير من الناس، كان هذا التغيير في الساعة بداية مشكلة صحية مثل الأرق المزمن واضطرابات النوم الأخرى.

وأثنى رئيس جمعية أبحاث النوم على إلغاء التوقيت الصيفي لافتًا أن العديد من الناس أصبحوا ينامون بشكل أفضل، مشيرًا إلى أن نسبة أقل من 10 إلى 15 في المائة من المكسيكيين قد يصابون باضطرابات النوم، كون البلاد تعتمد التوقيت الصيفي للنوم.

دول تعتمد تغيير التوقيت للاستفادة من ضوء الشمس إلى الحد الأقصى

جدير بالذكر أن معظم الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من الدول في أوروبا والشرق الأوسط تطبق نظام التوقيت الصيفي، حيث تقدم وقتها ساعة واحدة في الربيع وترجعها إلى الوراء في الخريف، وذلك من أجل زيادة الاستفادة من ضوء الشمس إلى الحد الأقصى خلال ساعات العمل في الشتاء.

وتتبع معظم البلدان ما يعرف بالتوقيت القياسي، والذي يقول خبراء النوم إنه يتماشى بشكل طبيعي مع إيقاعات الجسم البيولوجية، ويرتبط بنتائج صحية.