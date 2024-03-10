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دراما المتحدة

موعد رمضان 2024 في ليبيا

كتب:

عمرو حسني
08:49 م | الأحد 10 مارس 2024
شهر رمضان

شهر رمضان

يبحث الأفراد في مختلف الأماكن عن موعد رمضان 2024 في ليبيا، واجتمعت محاكم ليبيا لمعرفة موعد رمضان في البلاد من أجل الاطلاع على شهادات الشهود ولكن لم تعلن البلاد عن رؤية هلال الشهر الكريم حتى كتابة هذه السطور.

موعد رمضان 2024 في ليبيا ومختلف التخصصات

وتعمل  دار الإفتاء اللليبية في طرابلس بالاتفاق مع المجلس الأعلى للقضاء حول رؤية هلال رمضان، حسب بيان صدر يوم الاثنين الماضي بعد اجتماع عقد بمقر المجلس في طرابلس، وتدخل الاختصاصات بين دار الإفتاء في طرابلس والهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية ببنغازي.

موعد رمضان 2024 في ليبيا وتوقعات

وتوقع المركز الليبي للاستشعار عن بُعد وعلوم الفضاء التابع لحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» أن تكون موعد رمضان 2024 في ليبيا غرة شهر رمضان للعام الهجري 1445 الإثنين، الموافق 11 مارس الجاري.

موعد رمضان 2024 في ليبيا

وبعد معرفة توقعات موعد رمضان 2024 في ليبيا، فبذلك ستكون ليبيا في نفس موعد أول أيام رمضان في المملكة العربية السعودية ومصر واليمن والكويت والإمارات العربية المتحدة وعدة دول عربية ومنها فلسطين، فيما سيكون أول يوم رمضان الثلاثاء في سلطنة عمان والمملكة الأردنية الهاشمية وسط أجواء مميزة للاحتفال بالشهر الكريم في مختلف الدول العربية والإسلامية التي تنتظر الشهر الفضيل.

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