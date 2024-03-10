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دراما المتحدة

عصام السقا يتعرض لحادث سير بعد عودته من توزيع هدايا شهر رمضان

كتب:

أحمد عبد الرحمن
08:24 م | الأحد 10 مارس 2024
عصام السقا

عصام السقا

تعرض الفنان عصام السقا، لحادث سير، خلال الساعات القليلة الماضية، أثناء عودته من توزيع هدايا شهر رمضان على المواطنين، وذلك على الطريق الصحراوي لمحافظة المنيا.

الحالة الصحية للفنان عصام السقا

وقال عصام السقا فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه بحالة صحية جيدة في الوقت الحالي، وأن الحادث حصل بالأمس أثناء عودته من المنيا، بعد توزيع شنط رمضان، رفقة والدته، ولكنهما لم يتعرضا لأي اصابات.

مشاركة عصام السقا في دراما رمضان 2024

وفى سياق آخر، يشارك الفنان عصام السقا بدراما رمضان 2024، في مسلسل صدفة، المكون من 30 حلقة.

مسلسل صدفة تدور أحداثه فى إطار اجتماعى حول مصفف شعر مشهور وصاحب سلسلة صالونات منتشرة في مصر والوطن العربى يدعى فؤاد مهران، في أحد الأيام كان يلعب مع صديقه في النادى الرياضي إلى أن سقطت من يد صديقه الكرة لتلتقطها فتاة في الثلاثين من عمرها تدعى صدفة، تأتى لفؤاد بالكرة لتخبره شيئا خطيرا وهو أن ابنته على علاقة برجل آخر على زوجها، حيث أشعلت لهيب الشك داخله، وبدأ فؤاد في البحث عن تلك الفتاة.

أبطال مسلسل صدفة

ويشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، ريهام حجاج، خالد الصاوى، عصام السقا، ميار الغيطى، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، علاء خالد وهشام منصور.

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