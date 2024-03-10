للعام الثامن يشارك الفنان أحمد مكي خلال السباق الرمضاني بمسلسلة الكوميدي الشهير الكبير أوي، والذي حقق نجاحا كبيرا خلال الأجزاء السبع السابقة.

كلمات أغنية تتر مسلسل الكبير أوي 8 بصوت أحمد مكي

ومن أبرز ما يميز مسلسل الكبير أوي خلال أجزائة السابقة، أغنية تتر المقدمة والنهاية بصوت الفنان أحمد مكي.

وتقول كلمات تتر مسلسل الكبير أوي 8:

يا يا يا ياولد…ياولد

انا جيت نورت البيت قوم فذ ياولد وطى البيزي وعلى البيت

سمعني صوت عيار وصقفة وحبة زغاريطأنا الكبير.. هو الكبير

فلوس وسلاح وسطو وجيش 3000 غفير

أقوى 100 مرة من الدب.. وصوتي صوت زئير

شموخ الصقر في السما ذكاء تعلب مكير

اخلط كل ده كوكتيل يطلعلك الكبير

كوكتيل خطير، رضعت

رضعت في طفولتي من الناقة مش بودرة وعصير

لاعيب بلاي ستيشن أحرف من أي واد صغير أو كاان كبيير

كفاءة إني أحكم أي شعب مهما كان كتير

مهما كان صفاته كان غني أو كان فقير

مهما كان علامه كان جاهل أو خريج فرير

يا تطيع الكبير يا تكون محطوط فقلب بيير