دعاء نية الصيام في أولى ليالي رمضان.. «الإفتاء» تبين حكمه والوقت المناسب

دعاء نية الصيام، من الأدعية المهمة، بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، لما لنية المسلم من أهمية بالغة في جميع العبادات، إذ أعلنت دار الإفتاء، منذ قليل، أن غدا الاثنين، أول أيام شهر رمضان المبارك، وبالتالي ينوي المسلمون صيام الشهر الكريم.

دعاء نية الصيام

وبخصوص دعاء نية الصيام، أوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، خلال إجابته على سؤال ورد إلى دار الإفتاء، جاء نصه: «هل يجب تكرار النية في كل يوم في أيام رمضان بالصيام؟، أم تكفي نية واحدة لصيام الشهر كله؟»، لافتا إلى أن النية تحدد هدف الإنسان ووجهته وقصده في مختلف أمور الحياة.

دعاء نية الصيام وأهمية النية

وفي إطار الحديث عن دعاء نية الصيام، استشهد الدكتور علي جمعة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال: "إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ لِمَا هَاجَرَ إِلَيْهِ" لافتا إلى أنه حديث متفق عليه.

نية الصيام

واستكمالا للحديث حول دعاء نية الصيام، أضاف مفتي الجمهورية السابق، أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول قال: "مَنْ لَمْ يَجْمَعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ" رواه الأربعة واللفظ لأبي داود والترمذي، لافتا إلى أن الإجماع هنا هو الإحكام والعزيمة.

توقيت نية الصيام

واستمراراً للحديث حول دعاء نية الصيام، أشار "جمعة" إلى أن بعض المذاهب يروا أن القدر اللازم من النيّة هو أن يعلم المسلم بقلبه أنّه يصوم غدًا من رمضان، لافتا إلى أن وقت النيّة عندهم ممتد من غروب الشمس إلى ما قبل نصف النهار إن نسي في الليل أن ينوي إلى ما قبل نصف النهار حيث يكون الباقي من النهار أكثر مما مضى، موضحاً أنه في مذهب المالكية تكفي نية واحدة في كل صوم يلزم تتابعه كصوم شهر رمضان.

صيغة دعاء نية الصيام

وحول دعاء نية الصيام، أكدت الإفتاء المصرية، إنه لم يرد صيغة محددة وردت عن النبي في دعاء نية الصيام، الصوم، موضحة أنه يمكن ترديده بأي صيغة ومن بينها: "اللهمَّ إنّي نويت أن أصوم رمضان كاملاً لوجهك الكريم إيمانًا واحتسابا، اللهمَّ تقبّله مني واجعل ذنبي مغفورًا وصومي مقبولًا".

نية الصيام في رمضان

وفي سياق الحديث حول دعاء نية الصيام، أكدت الإفتاء أن هناك ركنين أساسين للصيام أولهما النية، موضحة أنه يشترط إيقاعها ليلًا قبل الفجر عند الجمهور، لكنها تصح عند الحنفية في الصوم المعين قبل الزوال.