هل يجوز الصيام بدون نية؟ مفتي الجمهورية يحسم الأمر

هل يجوز الصيام بدون نية؟ سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، التي أجابت عليه بواسطة الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الجمهورية.

هل يجوز الصيام بدون نية؟ .. مفتي الجمهورية يجيب

وقال مفتي الجمهورية خلال رده على سؤال «هل يجوز الصيام دون نية؟» إن النية مطلوبة في كل أنواع الصيام، ولا يصح صيام فرض كان أو نافلة من غير نية، والسبب في ذلك يرجع لأن الصيام عبادة محضة تفتقر إلى النية.

واستشهد «علام» خلال حديثه، بما جاء عن عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» أخرجه البخاري في «الصحيح».

كما استشهدت دار الإفتاء بما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا عَمَلَ لِمَنْ لَا نِيَّةَ لَهُ» رواه البيهقي.

صيام يومي الاثنين والخميس بدون نية

وفي سياق متصل، قال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن صيام يومي الاثنين والخميس نافلة، لا يشترط له النية، وعلماء الحنفية أجازوا أن يكون الصيام بدون نية طالما نافلة حتى ولو في وقت العصر.