مسؤول سابق بالبنتاجون: الفوز بحرب روسيا وأوكرانيا لا يتوقف على الموارد فقط

قال مسؤول سابق في البنتاجون، الدكتور سكوت سميتسون، إن تحرك روسيا في حربها ضد أوكرانيا سيعتمد بشكل كبير على استراتيجية أوكرانيا هذا العام، في حالة الحصول على حزمة المساعدات المقدرة بـ60 مليار دولار من «الكونجراس» الأمريكي.

حرب روسيا وأوكرانيا لا تتوقف على الموارد

وشدد «سميتسون»، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامية آية لطفي، ببرنامج «ملف اليوم»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، على أن الفوز بحرب روسيا وأوكرانيا لا يتوقف فقط على الموارد، ولكن يتوقف على الاستراتيجية أيضًا، موضحًا أنه لابد من الانتظار للتعرف على استراتيجية أوكرانيا هذا العام في حربها.

استثمارات كبيرة في الأسلحة

وأشار إلى أنه في حالة اتجاه أوكرانيا للدفاع الاستراتيجي سيكون لروسيا الكثير من الزخم، موضحًا أن هناك استثمارات كبيرة في الأسلحة من كلا الطرفين، ولكن ليس بالضرورة تغيير الاستراتيجية، منوهًا بأنه لابد على أوكرانيا تغيير من استراتيجيتها.