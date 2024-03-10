ساعات قليلة تفصل الجمهور المصري والعربي عن موعد عرض الحلقة الأولى لمسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز على قناة DMC، حيث يبدأ عرضه مع أول أيام موسم الدرما الرمضانية، ويعتبر من أبرز الأعمال الدرامية التي ينتظرها الجمهور في رمضان 2024 لكونه واحدا من أضخم الإنتاجات في تاريخ الدراما المصرية.

وكشفت شبكة قنوات DMC عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن موعد عرض الحلقة الأولى لمسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز على شاشتها في رمضان 2024، حيث أن المسلسل يعرض حصريا على قنوات DMC بالإضافة إلى منصة واتش آت.

مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز في رمضان 2024 حصريا على قنوات DMC

موعد عرض الحلقة الأولى لمسلسل الحشاشين على قناة DMC

ويبدأ موعد عرض الحلقة الأولى لمسلسل الحشاشين على قناة DMC في تمام الساعة التاسعة والربع من مساء الغد، بينما تعرض على قناة DMC دراما في تمام الساعة الحادية عشر مساء، وتطرح واتش آت الحلقة الأولى من المسلسل على منصتها الإلكترونية في تمام الساعة السابعة، وفقا لما كشفه بيتر ميمي مخرج المسلسل في تدوينة عبر حسابه على فيس بوك.

وأبدى الجمهور بشكل كبير تشوقهم لعرض الحلقة الأولى لمسلسل الحشاشين على قناة DMC، وهو المسلسل الذى يتناول في إطار تاريخي تأسيس جماعة الحشاشين على يد حسن الصباح، وهي تعتبر النواة الأولى للجماعات الإرهابية التي تستخدم الدين في تنفيذ اغتيالات سياسية تخدم مصالحهم، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.