مواعيد عرض وإعادة مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبدالعزيز في رمضان 2024 والقنوات الناقلة

ساعات قليلة، وتنطلق شارة البدء لانطلاق الموسم الدرامي الرمضاني لعام 2024، والذي يضم عددا متنوعا من الأعمال الدرامية ما بين الأكشن والكوميدي والتاريخي وغيرها، ويعد مسلسل الحشاشين من بطولة الفنان كريم عبدالعزيز من أهم الأعمال الدرامية التي ينتظرها الجمهور، ويبحث عن موعد عرض المسلسل والقنوات الناقلة له.

موعد عرض مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز والقنوات الناقلة

ويأتي موعد عرض مسلسل الحشاشين من بطولة الفنان كريم عبدالعزيز على شاشة قناة DMC في الساعة التاسعة مساءً، وتتم الإعادة في الساعة 11 مساء على قناة DMC Drama، وعلى منصة WATCH IT في مصر في الساعة السابعة مساءً، كما يعرض في الساعة الحادية عشر مساء على منصة Yango Play في دول الخليج، حسبما أعلن المخرج بيتر ميمي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

أحداث مسلسل الحشاشين رمضان 2024

وتدور أحداث مسلسل الحشاشين في إطار تاريخي تشويقي، ويستعرض خلاله تاريخ الجماعة الأخطر فى التاريخ والأكثر دموية، وتأسيس حسن الصباح لها والاغتيالات التي قامت بها الجماعة.

أبطال المسلسل

المسلسل من بطولة كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، نور ايهاب، إسلام جمال، نيقولا معوض، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، ميرنا نور الدين، وآخرين من اخراج بيتر ميمي، وتأليف عبد الرحيم كمال.