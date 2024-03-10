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دراما المتحدة

القنوات الناقلة لمسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز في رمضان 2024

كتب:

نورهان نصرالله
09:04 م | الأحد 10 مارس 2024
كريم عبد العزيز على بوستر مسلسل الحشاشين

كريم عبد العزيز على بوستر مسلسل الحشاشين

ساعات قليلة تفصل جمهور الدراما في مصر والعالم العربي عن انطلاق موسم الدراما الرمضانية 2024، وكشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الخريطة البرامجية لقنواتها خلال شهر رمضان الذي يعرض خلاله مجموعة كبيرة من الأعمال الدرامية المتنوعة ومن أبرزها مسلسل الحشاشين، حيث يبحث الجمهور عن القنوات الناقلة لمسلسل الحشاشين بطولة كريم عبدالعزيز في رمضان 2024.

ويعرض مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبدالعزيز في رمضان 2024 حصريا على شبكة قنوات DMC، وذلك بالإضافة إلى طرحه على منصة واتش آت، بجانب مجموعة كبيرة من الأعمال الحصرية التي تعرض على مدار الساعة.

مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز في رمضان 2024 حصريا على DMC

القنوات الناقلة لمسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز في رمضان 2024

وكشف الحساب الرسمي لشبكة قنوات DMC على فيس بوك عن مواعيد عرض مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز في رمضان 2024 على شاشتها، حيث يبدأ العرض الرئيسي في تمام الساعة الـ9:15 مساء من كل يوم، ويعاد مرتين الأولى في الـ1:45 بعد منتصف الليل، أما الإعادة الثانية تكون في الـ4:15 عصرا.

قصة وأبطال مسلسل الحشاشين

وتدور أحداث مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز ىالمعروض في رمضان 2024، في القرن الحادي عشر الميلادي حول حسن الصباح مؤسس طائفة الفدائين التي عرفت بعد ذلك باسم الحشاشين، والتي كان يقوم باستخدامهم لتنفيذ اغتيلات سياسية تخدم أغراضه السياسية.

المسلسل من بطولة كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، نيقولا معوض وأحمد عيد بالإضافة إلى ميرنا نور الدين من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.

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