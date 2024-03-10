بمعدل 4 درجات.. موعد انخفاض الحرارة في رمضان «بلاش تخففوا الملابس»

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية موعد انخفاض درجات الحرارة في المحافظات، بعد زيادتها عن المعدل الطبيعي بمقدار 6 درجات، إذ تسجل القاهرة الكبرى يوم الأربعاء 13 مارس 29 درجة للعظمى، على أن يسود طقس حار بداية من اليوم حتى الأربعاء المقبل.

موعد انخفاض درجات الحرارة في المحافظات

وحول موعد انخفاض درجات الحرارة، أوضح بيان هيئة الأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة بمعدل 4 درجات مئوية، بداية من الخميس 14 مارس إذ تسجل القاهرة الكبرى 25 درجة مئوية.

تحذير من تخفيف الملابس

وحذرت الهيئة المواطنين بعدم تخفيف الملابس وارتداء الملابس الثقيلة نظراً لانخفاض درجات الحرارة مرة أخرى خلال الأيام المقبلة، مع استمرار تأثير ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية والفرعية وتعمل على حجب الرؤية الأفقية أحياناً، وسط تحذيرات لسائقي المركبات بتوخي الحذر أثناء القيادة

الظواهر الجوية خلال الأيام القادمة

كما تشهد المحافظات تأثير ظاهرة الرياح المثيرة للرمال والأتربة التي تزداد حدتها في شمال الصعيد وجنوب سيناء والبحر الأحمر، بالإضافة إلى محافظات السواحل الشمالية الغربية وتمتد أحيانا إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري.