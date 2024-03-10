يرغب محبو الفنان أحمد مكي معرفة مواعید عرض مسلسل الكبير أوي 8 بطولة أحمد مكي على قناة ON في رمضان 2024، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققة المسلسل في أجزاءة السابقة.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 8 بطولة أحمد مكي على قناة on في رمضان 2024

وتعرض الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل الكبير أوي 8 للنجم أحمد مكي، حصريًا على قناة on الساعة 6:05 مساء غدا الاثنين عقب أذان والإعادة الأولى في تمام الـ3 فجرًا، ويعاد للمرة الثانية في تمام الساعة 3 عصرًا، كما تتم عرض حلقات المسلسل عبر منصة «WATCH IT».

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

ويضم مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، عددا من نجوم الفن أبرزهم أحمد مكي، وبيومي فؤاد، ومحمد سلام، ورحمة أحمد، وعدد آخر من الفنانين، كما يضم عددا من ضيوف الشرف أبرزهم أمينة خليل، محمد ثروت، محمود الليثي، صفاء الطوخي وهو من إخراج أحمد الجندي.