حبكة درامية وأحداث تشويقية مميزة يعرضها مسلسل إمبراطورية ميم، الذي يلعب دوره الفنان خالد النبوي، مما جعل الجمهور ينتظر عرض المسلسل، فما هي مواعيد عرض مسلسل إمبراطورية ميم بطولة خالد النبوي على قناة dmc في رمضان 2024.

مواعيد عرض مسلسل إمبراطورية ميم

وأعلنت قناة dmc مواعيد عرض مسلسل إمبراطورية ميم بطولة خالد النبوي في رمضان 2024، حيث سيتم عرضه يوميا في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساء، طوال شهر رمضان الكريم 2024.

أحداث مسلسل إمبراطورية ميم

تدور أحداث مسلسل إمبراطورية ميم في إطار تشويقي حول مختار أبو المجد، الذي يجد نفسه مسؤولًا عن أولاده الستة، عقب وفاة زوجته، وعليه أن يواكب تفكيرهم وعصرهم، وفي ذات الوقت يختار بين من تعلق بها قلبه، وحياة أولاده، وتتوالى الأحداث.