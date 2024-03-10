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دراما المتحدة

القنوات الناقلة لمسلسل إمبراطورية ميم بطولة خالد النبوي في رمضان 2024

كتب:

ضحى محمد
08:31 م | الأحد 10 مارس 2024
مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق الحلقة الأولى من مسلسل إمبراطورية ميم، ونعرض خلال التقرير التالي القنوات الناقلة لمسلسل إمبراطورية ميم بطولة خالد النبوي في رمضان 2024.

القنوات الناقلة لمسلسل إمبراطورية ميم بطولة خالد النبوي في رمضان 2024

يعرض مسلسل إمبراطورية ميم على قناة dmc، في تمام الـ10 الساعة و45 دقيقة، وتنطلق الحلقة الأولى غدا على شاشة dmc.

أحداث مسلسل إمبراطورية ميم

يشارك في بطولة مسلسل إمبراطورية ميم عدد كبير من النجوم منهم الفنان خالد النبوي، نور خالد النبوي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، حول رجل يجد نفسه في حيرة كبيرة، إذ يجب أن يختار بين المرأة التي يكن لها مشاعر الحب وبين أبنائه الستة الذين تولى مسؤولية تربيتهم بعد وفاة زوجته.

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مواعيد عرض وإعادة مسلسل إمبراطورية ميم بطولة خالد النبوي في رمضان 2024
بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.