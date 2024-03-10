ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق الحلقة الأولى من مسلسل إمبراطورية ميم، ونعرض خلال التقرير التالي القنوات الناقلة لمسلسل إمبراطورية ميم بطولة خالد النبوي في رمضان 2024.

القنوات الناقلة لمسلسل إمبراطورية ميم بطولة خالد النبوي في رمضان 2024

يعرض مسلسل إمبراطورية ميم على قناة dmc، في تمام الـ10 الساعة و45 دقيقة، وتنطلق الحلقة الأولى غدا على شاشة dmc.

أحداث مسلسل إمبراطورية ميم

يشارك في بطولة مسلسل إمبراطورية ميم عدد كبير من النجوم منهم الفنان خالد النبوي، نور خالد النبوي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، حول رجل يجد نفسه في حيرة كبيرة، إذ يجب أن يختار بين المرأة التي يكن لها مشاعر الحب وبين أبنائه الستة الذين تولى مسؤولية تربيتهم بعد وفاة زوجته.