مدحت صالح «وش الخير» على خالد النبوي للعام الثاني بتتر إمبراطورية ميم

تعلّق بأذهان الجمهور صوت الفنان مدحت صالح، بالأعمال الاجتماعية التي تملأ أحداثها الحيوية والنشاط، واستطاع «صالح» أن يكون «وش الخير» على خالد النبوي العام الماضي من خلال مسلسل «راجعين ياهوي» في أغنية «حنيت للبيت».

نجاح تتر مسلسل راجعين ياهوي

حققت أغنية «حنيت للبيت» تتر مسلسل راجعين يا هوي لـ خالد النبوي العام الماضي، ما يقرب من مليون مشاهدة على «يوتيوب».

تعاون خالد النبوي والفنان مدحت صالح

يتجدد التعاون هذا العام بين «النبوي»، و«صالح»، من خلال غناء تتر مسلسل «إمبراطورية ميم» بطولة خالد النبوي، والمقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2024، مع المؤلف محمد سليمان عبد المالك، والمخرج محمد سلامة.

يذكر أن مسلسل إمبراطورية ميم، يشارك فيه عدد من الفنانين من بينهم خالد النبوي، وحلا شيحا، ونشوى مصطفى، ومحمود حافظ، ومحمد محمود عبد العزيز، ونور النبوي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج محمد سلامة.