مواعيد عرض الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز على قناة DMC في رمضان 2024

تحظى مواعيد عرض مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز على قناة DMC في رمضان 2024 باهتمام كبير لدى جمهور الدراما، فلا يفصلهم عن عرض المسلسل الذى يعتبر من أضخم الإنتاجات في تاريخ الدراما المصرية والعربية سوى أقل من 24 ساعة، وذلك وفقا لما كشفته شبكة قنوات DMC عبر حسابها الرسمي على فيسبوك.

وتتسع مواعيد عرض مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز على قناة DMC في رمضان 2024، لتشمل في البداية قناة DMC التي يعرض عليها المسلسلل حصريا في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، ويعاد للمرة الأولى في الثانية إلا ربع من صباح اليوم التالي، أما الإعادة الثانية تكون في الرابعة والربع عصرا.

مواعيد عرض مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز على قناة DMC في رمضان 2024

أما مواعيد عرض مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز على قناة DMC دراما في رمضان 2024، فتتضمن العرض الأول في تمام الساعة الـ 11 صباحا، بالإضافة إلى إعادتين الأولى في تمام الساعة السادسة والنصف صباحا أما الإعادة الثانية في الواحدة والنصف ظهرا.

مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز على واتش آت قبل عرضه تلفزيونيا

ويعرض مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز حصريا على شبكة قنوات DMC في رمضان 2024، بينما يعرض أيضا على منصة واتش آت الإلكترونية في تمام الساعة السابعة مساء قبل عرضه على التلفزيون.