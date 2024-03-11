كشفت هيئة المساحة المصرية، موعد أذان الفجر في الإسماعيلية اليوم الاثنين 11-3-2024، مشيرة إلى أنه أول أيام شهر رمضان المبارك، بالتزامن مع استعدادات مديرية الأوقاف في المحافظة بتجهيزات جميع المساجد في المدينة والمراكز والقرى.

موعد أذان الفجر في الإسماعيلية اليوم الاثنين 11-3-2024

وبحسب إمساكية شهر رمضان، فإن موعد أذان الفجر في الإسماعيلية اليوم الاثنين 11-3-2024 اليوم، يكون في تمام الساعة 04:38 صباحًا فيما يبدأ الشروق في محافظة الإسماعيلية في تمام الساعة 06:05 صباحًا.

وأعلنت مديرية أوقاف الإسماعيلية، رفع حالة الطوارئ في جميع المساجد بالتزامن مع إعلان حلول أول أيام شهر رمضان الكريم 2024.

وشددت على ضرورة وجود مؤذن وأمام للمسجد في أوقات صلاة الفجر وخلال صلاة التراويح، مشيرة إلى أنّ فرق التفتيش في جميع الإدارات التابعة للأوقاف ستتابع عمل المساجد خلال شهر رمضان المبارك.

عدد ساعات الصيام اليوم في الإسماعيلية

وبحسب إمساكية شهر رمضان، فإن عدد ساعات الصيام اليوم في الإسماعيلية تصل إلى 13 ساعة و38 دقيقة، ليؤذن لصلاة المغرب في تمام الساعة 05:57 مساءً.