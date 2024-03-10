مركز القدس للدراسات: الفرصة موجودة لعقد هدنة في قطاع غزة

قال أحمد رفيق عوض مدير مركز القدس للدراسات، إن هناك فرصا عديدة لهدنة في قطاع غزة، بسبب ضغط الإدارة الأمريكية، وضغط الشارع الإسرائيلي وخلافات داخل الحكومة الإسرائيلية، بالإضافة لضغط المقاومة على المجتمع الإسرائيلي بالقول أن هناك من يموت من الأسرى الإسرائيليين جوعًا أو قتلًا.

وتابع «مدير مركز القدس للدراسات» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «اكسترا نيوز» أن الضغوط قد تثمر أو تقود لاتفاق، ولكن إسرائيل ليست عقلانية على الإطلاق، موضحَا أن أبرز العقبات التي تقف في طريق الهدنة، أن نتنياهو وحكومته لا يرغبان في وقف إطلاق النار بل يرغبان في استمرار الحرب لأسباب كثيرة، شخصية وسياسية واستراتيجية ويريدون إطالة هذه الحرب.

تابع مدير مركز الدراسات، أن نتنياهو عمليًا يريد أن يسجل «إنجاز» بإطالة مدة الحرب، بمعنى استسلام المقاومة، باعتقال بعض من قيادتها، وانهزامها، وتغيرات في العالم العربي، والمقاومة وفي قطاع غزة نفسه.