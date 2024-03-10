باحث: جهود مصر للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة لا تتوقف

باحث: جهود مصر للتوصل إلى هدنة في غزة لا تتوقف

قال شادي محسن، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، إنَّ هناك جهود مصرية حثيثة للوصول إلى اتفاق الهدنة في غزة، ومواصلة الضغط على الأطراف لإبرامها، مشيرا إلى أن الضغط المصري يرتكز على استقبال وفود من الجانبين، وتقديم حلول وسط، نظرا لتعارض المواقف حول بعض النقاط.

المقاومة في قطاع غزة تضغط من أجل انسحاب إسرائيلي كامل

وأضاف «محسن»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «إكسترا اليوم» عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنَّ المقاومة في قطاع غزة تضغط على انسحاب إسرائيلي كامل من القطاع، وهو ما تؤيده الدولة المصرية، خاصة المناطق ذات التركز السكاني المرتفع، بينما يضغط الجانب الإسرائيلي بقصر مدة الهدنة وعدد الأسرى الفسلطينيين أقل من المطروح.

وتابع الباحث بالمركز المصري للدراسات: «مع تعنت الطرفين لأسباب سياسية وميدانية لم يتم التوصل لاتفاق حتى الآن، فالمقاومة ترى أنها ستكمل وتصمد ميدانيا، بينما إسرائيل تزعم إمكانية تحقيقها نصر، ومعناه القضاء على البنية العسكرية لحماس».

واستطرد: «كلا الطرفين لديهما ادعاءات ميدانية، ويخيل لهما إمكانية تحويلها وترجمتها لأهداف استراتيجية، فيما أن المرحلة الثانية من الجهود المصرية حول التوصل إلى هدنة، الدافع ورائها مصلحة الشعب الفلسطيني الذي دخل عليه شهر رمضان وهو بحاجه للغذاء والشراب والأمن».