قبل ساعات من انطلاق موسم الدراما الرمضانية 2024، كشفت شبكة قنوات DMC، مواعيد عرض وإعادة مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز على DMC وDMC دراما، الذي من المقرر بدء عرضه غدًا حصريًا على القناة، إلى جانب طرحه على منصة «واتش إت» الإلكترونية.

مسلسل الحشاشين حصريا على DMC

وتبدأ مواعيد عرض وإعادة مسلسل الحشاشين لـ كريم عبد العزيز على DMC وDMC دراما، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً على قناة DMC، بينما يعرض على قناة DMC دراما في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، ويُعرض على منصة واتش إت في تمام الساعة السابعة مساءً قبل عرضه تلفزيونيًا، بحسب ما أعلنه المخرج بيتر ميمي عبر حسابه على «فيس بوك».

مواعيد إعادة مسلسل الحشاشين لـ كريم عبد العزيز على DMC وDMC دراما

وتتسع قائمة مواعيد إعادة مسلسل الحشاشين لـ كريم عبد العزيز على DMC وDMC دراما، لتشمل 4 مواعيد في اليوم التالي، إذ يُعاد للمرة الأولى في تمام الـ1:45 صباحًا، والإعادة الثانية في الـ4:15 مساءً على DMC، أما الإعادة على DMC دراما تكون في الـ6:30 صباحًا والـ1:30 مساءً.