«المتحدة» تواصل دعمها لـ«نجوم المستقبل»

تواصل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الرهان على الشباب فى دراما رمضان الحالى، وذلك بالدفع بهم نحو أدوار البطولة بموضوعات مميزة قادرة على المنافسة وجذب أنظار الجمهور بمختلف فئاته العمرية.

وقد اتخذت «المتحدة» هذا النهج قبل أعوام، ووضعت كامل ثقتها فى عدد من الفنانين الشباب، ومنحتهم أدواراً بطولية فى عدد من الأعمال التليفزيونية، من بينها مسلسل «بالطو» من بطولة عصام عمر ومريم الجندى، ومسلسل «على باب العمارة» للفنان حاتم صلاح، ومسلسل «اتزان» للفنانة ركين سعد، ومسلسل «حالة خاصة» الذى تم إسناد دور البطولة المطلقة فيه للفنان الشاب طه دسوقى وعدد آخر من الفنانين الشباب، والذين نجحوا فى إثبات جدارتهم بتحقيق نجاح جماهيرى كبير طوال مدة عرضه عبر منصة watch it.

ولعل تلك الثقة التى منحتها الشركة المتحدة للشباب جعلتهم يتصدرون البطولة المطلقة لأعمال درامية بالموسم الرمضانى الحالى، إلى جانب ظهور عدد آخر منهم فى أدوار محورية بمسلسلات أخرى، منها «إمبراطورية ميم، صدفة، مسار إجبارى» وغيرها من الأعمال الدرامية على المائدة الرمضانية، ولم يتوقف الدعم على ظهور مواهب مميزة فى التمثيل فقط، وإنما فى التأليف والإخراج أيضاً.

ومنهم الكاتب مهاب طارق، صاحب سيناريو مسلسل «لحظة غضب» الذى تقوم ببطولته الفنانة صبا مبارك والفنان محمد شاهين، إلى جانب المؤلفة السورية الشابة ألمى كفارنة بمسلسل «بدون سابق إنذار» من بطولة الفنان آسر ياسين، إلى جانب المخرج عبدالعزيز النجار الذى يتولى مهام إخراج مسلسل «لحظة غضب» أيضاً.

عصام عمر: منحتنا فرصا حقيقية ومساحات تمثيلية لا تقل عن كبار النجوم

يتصدر النجمان أحمد داش وعصام عمر بطولة مسلسل «مسار إجبارى»، الذى ينتمى لنوعية أعمال الـ15 حلقة وتدور أحداثه فى إطار تشويقى ملىء بالغموض والإثارة.

ومن جانبه، قال عصام عمر إن أحداث مسلسله تدور فى إطار دراما اجتماعية حول علاقة شقيقين يختلفان بشكل كبير عن بعضهما البعض، بحسب قوله، مضيفاً: يتفاجأ كل منهما بمحض الصدفة بأنهما شقيقان، ومن هنا تبدأ رحلتهما مع الصعوبات والتحديات ويتورطان فى مشكلات لا دخل لهما بها، ويدخلان فى مسار إجبارى لمعايشة تلك الأزمات وحلها.

وتابع «عمر»، فى تصريحاته لـ«الوطن»، قائلاً: استمتعت بالتعاون مع أحمد داش، والحقيقة أن الشركة المتحدة دائماً ما تدعم الشباب وتمنحهم فرصاً حقيقية، وقد كان لى نصيب من هذا الدعم حينما تم اختيارى لبطولة مسلسل «بالطو» على منصة watch it، والذى حقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً وقت عرضه.

واستطرد فى حديثه قائلاً: أسعى دوماً لتقديم موضوعات من قلب الشارع لتكون قريبة من قلب الجمهور، ويشعرون بصدق شخصياتها ويتوحدون معها، وللمرة الثانية أوجه الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على إتاحة الفرصة لى ولأبناء جيلى للوجود بقوة على الساحة الفنية وبمساحات تمثيلية لا تقل عن كبار النجوم.

ويشارك فى بطولة مسلسل «مسار إجبارى» بسمة، صابرين، جورى بكر، محمود البزاوى، رشدى الشامى، محمد لطفى، نور إيهاب وآخرون، من إخراج نادين خان.

هاجر السراج: أعطتنى فرصا كبيرة فى «حالة خاصة» و«إمبراطورية ميم»

أعربت الفنانة هاجر السراج عن تحمسها الشديد لمشاركتها فى بطولة مسلسل «إمبراطورية ميم» مع الفنان خالد النبوى، حيث اعتبرت هذه المشاركة مسئولية كبيرة، خاصة بعد نجاحها الأخير فى مسلسل «حالة خاصة» مع الفنان طه دسوقى، والذى عُرض على منصة «watch it».

ووجهت «السراج» الشكر للشركة المتحدة على تجديد الثقة بها وبموهبتها على الرغم من أنها ما زالت فى بداية مشوارها الفنى، فقالت: «بشكرهم بجد من قلبى على الفرص الكبيرة دى، وأتمنى أكون على قدر هذه المسئولية، المتمثلة فى الوقوف أمام نجم كبير بحجم خالد النبوى».

وكشفت «السراج»، لـ«الوطن»، عن طبيعة دورها قائلة: أجسد شخصية «منى» الابنة الكبرى للفنان خالد النبوى، التى تدخل فى مشاجرات مع شقيقها الأصغر «مروان»، ويجسده الفنان نور النبوى، وتتحد مع أشقائها من أجل اختيار فرد آخر من العائلة لإدارة شئونهم بعد تمردهم على والدهم.

وتدور أحداث مسلسل «إمبراطورية ميم» فى إطار اجتماعى حول أب يتحمل مسئولية تربية أبنائه الـ6 بمفرده عقب وفاة زوجته، وذلك إلى جانب عمله فى وزارة التربية والتعليم، حيث يسعى للموازنة بين عمله وتربية أبنائه، ومراعاة مطالبهم وحل مشكلاتهم التى تزيد مع مرور الوقت، خاصة أن معظم أبنائه قد وصلوا لعمر المراهقة، فتتوتر العلاقة بين الأبناء والأب بسبب عدم اتفاقهم فى وجهات النظر، حتى تتطور الأحداث ويتقربون من بعضهم مرة أخرى.

ويشارك فى بطولة المسلسل حلا شيحة، نشوى مصطفى، محمد محمود عبدالعزيز، محمود حافظ، إلهام صفى الدين، مايان السيد، منى أحمد زاهر، وآخرون، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة.

على الطيب: ضخت دماء جديدة للساحة الفنية.. ولا تخشى المغامرة بالمواهب

قال الفنان على الطيب، المشارك فى بطولة مسلسل «مليحة»، إن الشركة المتحدة حريصة على ضخ دماء جديدة إلى الساحة الفنية، بجانب عملها على تطوير المحتوى بشكل مستمر، ومنح المواهب الشابة فرصاً كبيرة فى التمثيل، ودعمهم ببطولات وأدوار ذات مساحات تمثيلية كبيرة، كما أنها لا تخشى المغامرة والمنافسة بالشباب فى مواسم درامية مهمة كالماراثون الرمضانى الحالى.

وأضاف «الطيب»، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تصعيد الشركة المتحدة للنجوم الشابة فى الأعمال الدرامية الجديدة جاء نتيجة تراكم خبراتهم وتقديراً من «المتحدة» لهم، خاصة مع غياب عدد من النجوم الكبار هذا الموسم، حيث جاء وجود الشباب ليُحدث توازناً، بحسب قوله، مضيفاً: «كلنا بنتطور والفرص بتروح لمن يستحقها ولمن اجتهد لسنوات، وأعتبرها مكافأة كبيرة من الله سبحانه وتعالى». وتابع: الجمهور استقبل الشباب بحفاوة كبيرة فى بداياتهم، وتجلى ذلك واضحاً مع مسلسلات «ريفو، بالطو، وحالة خاصة»، ومن هذا المنطلق قررت الشركة المتحدة منحهم فرصاً أكبر ومساحات جديدة للإبداع الفنى.

وتدور أحداث المسلسل حول قصة فتاة تُدعى «مليحة»، وتجسد دورها الفنانة الفلسطينية سيرين خاس، التى غادرت أسرتها فلسطين واستقرت فى ليبيا، ولكنها تحاول العودة لفلسطين مرة أخرى من خلال الأراضى المصرية، فتتصاعد الأحداث بالعديد من المفاجآت، ويضم العمل عدداً كبيراً من النجوم، أبرزهم دياب، ميرفت أمين، أمير المصرى وغيرهم، من تأليف رشا الجزار، وإخراج عمرو عرفة.