سوزان نجم الدين: «الحشاشين» عمل ضخم ومميز يعرض حقبة تاريخية مثيرة للجدل

كشفت الفنانة السورية سوزان نجم الدين، تفاصيل مشاركته في «الحشاشين»، العمل التاريخي الذي سيعرض عبر شاشة «دي أم سي»، مؤكدة أن هذا العمل ضخم ومميز وتتشرف بالمشاركة في هذا العمل، ويعرض حقبة تاريخية وصفتها بأنها «مثير للجدل».

مشاركتي في «الحشاشين» تجربة جيدة

وأوضحت «نجم الدين»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شيرين عفت، ببرنامج «مساء دي أم سي»، عبر شاشة «دي أم سي»، أنها تجربة مشاركتها في المسلسل تجربة جيدة جدًا، منوهة بأن المشاهد التي شاركت فيها تؤكد على أن هذا العمل ضخم وبه تفاصيل رائعة وقيادة متميزة من المخرج بيتر ميمي، مشددة على أن المخرج سينتقل بهذا المسلسل لمستوى آخر من الأعمال التاريخية على مستوى العالم العربي.

«الحشاشين» عمل ضخم من كل النواحي

وأضافت أنها تتمنى أن يستمتع المشاهد بهذا العمل التاريخي، لأنه عمل ضخم من كل النواحي من أفكار وإنتاج وإخراج وطاقم عمل متكامل، مؤكدة أن هذا العمل يعتبر نقلة نوعية للجميع.