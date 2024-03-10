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دراما المتحدة

مواعيد العمل الرسمية في المصالح الحكومية رمضان 2024

كتب:

بسمة عبدالستار
11:25 م | الأحد 10 مارس 2024
ساعات العمل- صورة أرشيفية

ساعات العمل- صورة أرشيفية

حددت الحكومة المصرية، مواعيد العمل الرسمية في المصالح الحكومية رمضان 2024، وذلك بمناسبة الشهر الكريم للعاملين في الجهاز الإداري للدولة.

مواعيد العمل الرسمية في المصالح الحكومية رمضان 2024

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع في العاصمة الإدارية، قد حدد مواعيد العمل الرسمية في المصالح الحكومية رمضان 2024، على أن تبدأ في تمام الساعة الـ9 وحتى الـ2 ظهرا طوال أيام الشهر الكريم، على أن يتم العودة للمواعيد الأصلية بعد انتهاء شهر رمضان.

تطبيق القرار من الغد 

ويتم تطبيق هذا القرار بداية من غدا الاثنين 11 مارس على كافة العاملين في المصالح الحكومية والجهاز الإداري للدولة خلال شهر رمضان فقط.

ووفقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2023، يكون العمل في القطاع الخاص 8 ساعات في اليوم، على أن يؤدي الموظف في الأسبوع 48 ساعة ويتم تقسيم تلك الساعات طبقا للتقسيم الداخلي لكل قطاع.

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