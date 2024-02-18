«الإسكان»: مُجمع المصالح الحكومية المميكن بالوادي الجديد الأول من نوعه في مصر

تفقد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، والدكتور سلامة داوود رئيس جامعة الأزهر، مُجَمَّع المصالح الحكومية المُمَيْكَن شمال مدينة الخارجة، بمحافظة الوادي الجديد، الذي جرى تنفيذه على غرار مباني العاصمة الإدارية الجديدة، لنقل المديريات التابعة للوزارات المختلفة إليه، لتقديم خدمات مُميكنة متطورة لأهالي المحافظة داخل مكان واحد، كأول تجربة من نوعها على مستوى المحافظات.

الجزار:المُجَمَّع بـ«الوادى الجديد» النموذج الأول على مستوى الجمهورية

وتجول وزير الإسكان، ومحافظ الوادي الجديد، بمكونات مُجَمَّع المصالح الحكومية المُمَيْكَن، إذ قدم اللواء محمد الزملوط، شرحاً تفصيلياً عن مكونات المجمع، والموقف التنفيذي لمختلف المنشآت.

أشار وزير الإسكان، إلى أن الوزارة، وضعت تصميم مُجَمَّع المصالح الحكومية المُمَيْكَن بمحافظة الوادي الجديد، كأول نموذج على مستوى الجمهورية، وجرى إعداد تصميمات بأنماط مختلفة لمجمعات خدمية ليجري تنفيذها بمختلف المحافظات، بما يتناسب مع احتياجات كل محافظة، وذلك في إطار توجه الدولة لإنشاء مجمعات حكومية على غرار العاصمة الإدارية الجديدة، من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المُقدمة للمواطنين.

أوضح محافظ الوادي الجديد، أن مُجَمَّع المصالح الحكومية المُمَيْكَن بالمحافظة يقام على مساحة 130 فداناً شمال مدينة الخارجة، ويضم مجموعة من مباني المديريات والجهات الحكومية (مبنى المديريات، مبنى الخدمات الجماهيرية، مبنى جهات حكومية متعددة، مبنى إداري لديوان عام المحافظة، قاعة مؤتمرات، مبنى مديرية التربية والتعليم، مبنى مصلحة الضرائب العقارية، مبنى المجلس القومي للمرأة، مبنى الهيئة القومية للبريد، مبنى الصندوق الاجتماعي للتنمية، مجمع محاكم، مول تجاري، مجمع بنوك، مدينة رياضية، مسجد)، مع تجهيز كل تلك الجهات بجميع الوسائل التكنولوجية الحديثة، للتيسير على المواطنين والارتقاء بمنظومة العمل.

المنزل الريفي الأخضر أول وحدة سكنية نموذجية صديقة للبيئة

أضاف اللواء محمد الزملوط، أن المحافظة بدأت التشغيل التجريبي للمجمع وتسكين العاملين، تمهيداً للافتتاح الرسمي خلال الفترة المقبلة، وتعتزم نقل جميع العاملين بالمصالح والجهات الحكومية بانتهاء الأعمال، مشيراً إلى أنه يشتمل على مدينة رياضية تضم ملاعب خماسية وحمامات سباحة وملعبا متعدد الأغراض ومضمارا للمشي، ومحطة طاقة شمسية بقدرة 1.5 ميجاوات على مساحة 22 ألف م2 لخدمة المجمع في إطار توجه المحافظة للاعتماد على الطاقة النظيفة والمستدامة، ومحطة معالجة صرف صحي متقدمة سعة 1250 م3، لاستخدام المياه المعالجة في ري المسطحات الخضراء، بجانب محطة تنقية مياه شرب سعة 200 م3، إضافة إلى شبكات الطرق والمرافق، ونقاط الحماية المدنية والشرطة.

تفقد وزير الإسكان ومحافظ الوادي الجديد، المنزل الريفي الأخضر وهو أول نموذج لوحدة سكنية نموذجية صديقة للبيئة، والمنفذ على مساحة 125 م2، بمقر العاصمة الإدارية للمحافظة، بالتعاون مع جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، وجرت مناقشة إمكانية الاستفادة من تلك التجربة في تنفيذ الوحدات السكنية لمحدودي الدخل، في بعض المناطق المشابهة.

أشار محافظ الوادي الجديد، إلى أن المنزل أول نموذج من نوعه يجري تنفيذه بالمحافظات لمنزل اقتصادي من مواد بديلة صديقة للبيئة، إذ جرى إنشاؤه من طوب التربة المدموك المضغوط، والخامات المحلية الطبيعية المتوافرة، بالإضافة لاستغلال جريد النخيل لصناعة الأبواب والشبابيك، وتتجاوز نسبة الخامات الطبيعية صديقة البيئة المستخدمة في المبنى 70% من مكوناته، كما يُراعى فيه التوزيع الحراري، وجرى تنفيذه بتصميم عصري، ويتكون من 3 غرف وصالة وحمام ومطبخ، وقد حصد نموذج (المنازل الريفية الخضراء) بالمحافظة المركز الأول بفئة المشروعات المحلية الصغيرة، بالدورة الثانية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في نوفمبر 2023، ضمن أفضل 18 مشروعا على مستوى الجمهورية.