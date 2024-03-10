ينتظر جمهور الفنان أحمد مكي، عرض الحلقة الأولى من مسلسل الكبير أوي 8 على قناة ON في رمضان 2024، بطولة أحمد مكي ورحمة أحمد فرج، ولذلك يبحث الكثير عن موعد عرض وإعادة الحلقة الأولى.

مواعيد عرض وإعادة مسلسل الكبير أوي 8 لأحمد مكي على قناة on

ويعرض مسلسل الكبير أوي 8 حصريا على قناة ON، ومنصة «وواتش إت»، إذ يعرض حصريًا على قناة on الساعة 6:05 مساء غدا الاثنين عقب أذان والإعادة الأولى في تمام الـ3 فجرًا، ويعاد للمرة الثانية في تمام الساعة 3 عصرًا.

مسلسل الكبير أوي 8 بطولة أحمد مكي

مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، بطولة أحمد مكي، وبيومي فؤاد، ومحمد سلام، ورحمة أحمد، وهو من إخراج أحمد الجندي ومن انتاج سنيرجي.

ضيوف شرف مسلسل الكبير أوي 8

ويضم الموسم الثامن من مسلسل الكبير أوي عددا من ضيوف الشرف أبرزهم أمينة خليل، محمد ثروت، محمود الليثي، صفاء الطوخي.