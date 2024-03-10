تعرف على مواعيد المتاحف والمواقع الأثرية في رمضان 2024

حددت وزارة السياحة والآثار، مواعيد المتاحف والمواقع الأثرية في رمضان 2024، وهي التي سيتم تطبيقها خلال الشهر الكريم.

وستكون مواعيد المتاحف والمواقع الأثرية في رمضان 2024، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا خلال شهر رمضان، وذلك وفقا لتصريحات أصدرها الدكتور مصطفى وزيري أمين عام المجلس الأعلى للآثار التابع لوزارة السياحة والآثار.

ساعة إضافية لبعض المتاحف

كما أنه سيكون هناك تعديل في بعض المتاحف والمواقع الأثرية وسيتم مد الزيارة فيها حتى الساعة الرابعة عصرا بدلا من الثالثة مثل «المتحف المصري بالتحرير، ومتحفي الغردقة وشرم الشيخ، والمتحف اليوناني الروماني».

ولكن هناك بعض المناطق الأثرية منها قلعة صلاح الدين في القاهرة، وسفارة ومنطقة الهرم، سيكون موعد الزيارة فيهم خلال شهر رمضان من الساعة الثامنة صباحا وحتى الرابعة والنصف عصرا، وطبقا للنشرة التي تم توزيعها على هذه الأماكن يكون موعد غلق شباك التذاكر قبل انتهاء الزيارة بساعة أي في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا.