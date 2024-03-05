أعلنت وزارة السياحة والأثار مواعید المتاحف والمواقع الأثریة في رمضان 2024 بعد تغيرها لتناسب أوقات الصيام والإفطار خلال الشهر الكريم، وذلك تيسيرا على المواطنين الراغبين في القيام بزيارة المتاحف، على أن تعود للمواعيد الأصلية بعد انتهاء الشهر مباشرة.

مواعید المتاحف والمواقع الأثریة في رمضان 2024

وكشفت وزارة الأثار مواعید المتاحف والمواقع الأثریة في رمضان 2024، والتي تبدأ من الساعة الـ9 صباحا.

متاحف أثرية تعمل حتى الساعة 4 مساء في رمضان

المتحف المصري بالتحرير: من الساعة 9 صباحًا وحتى 4 عصرا.

المتحف اليوناني الروماني: سيكون الساعة 9 صباحا وحتى 4 عصرا.

متحفا الغردقة وشرم الشيخ: الفترة الصباحية تبدأ من الساعة 10 صباحا وتستمر حتى 2 ظهرا، والفترة المسائية تبدأ من 8 مساء وتستمر حتى 11 مساء.

مواعيد المواقع الأثرية في شهر رمضان 2024

- متاحف الهرم ومنطقة سقارة وقلعة صلاح الدين: المواعيد من الساعة 8 صباحا وتستمر حتى 4:30 عصرا.

- المناطق الأثرية بمحافظات قنا والأقصر وأسوان: الزيارة مفتوحة على مدار اليوم بالتوقيت المعتاد.