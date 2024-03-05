رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

مواعید المتاحف والمواقع الأثریة في رمضان 2024

كتب:

انتصار الغيطانى
03:36 م | الثلاثاء 05 مارس 2024
مواعید المتاحف والمواقع الأثریة في رمضان 2024

مواعید المتاحف والمواقع الأثریة في رمضان 2024

أعلنت وزارة السياحة والأثار مواعید المتاحف والمواقع الأثریة في رمضان 2024 بعد تغيرها لتناسب أوقات الصيام والإفطار خلال الشهر الكريم، وذلك تيسيرا على المواطنين الراغبين في القيام بزيارة المتاحف، على أن تعود للمواعيد الأصلية بعد انتهاء الشهر مباشرة.

مواعید المتاحف والمواقع الأثریة في رمضان 2024

وكشفت وزارة الأثار مواعید المتاحف والمواقع الأثریة في رمضان 2024، والتي تبدأ من الساعة الـ9 صباحا.

متاحف أثرية تعمل حتى الساعة 4 مساء في رمضان

المتحف المصري بالتحرير: من الساعة 9 صباحًا وحتى 4 عصرا.

المتحف اليوناني الروماني: سيكون الساعة 9 صباحا وحتى 4 عصرا.

متحفا الغردقة وشرم الشيخ: الفترة الصباحية تبدأ من الساعة 10 صباحا وتستمر حتى 2 ظهرا، والفترة المسائية تبدأ من 8 مساء وتستمر حتى 11 مساء.

مواعيد المواقع الأثرية في شهر رمضان 2024

- متاحف الهرم ومنطقة سقارة وقلعة صلاح الدين: المواعيد من الساعة 8 صباحا وتستمر حتى 4:30 عصرا.

- المناطق الأثرية بمحافظات قنا والأقصر وأسوان: الزيارة مفتوحة على مدار اليوم بالتوقيت المعتاد.

اقرأ المزيد:

تعرف على مواعيد زيارة المتاحف والمواقع الأثرية خلال رمضان: تبدأ من 9 صباحاً 

تعرف على مواعيد المتاحف والمواقع الأثرية في رمضان 2023

مواعيد عمل المتاحف والمناطق الأثرية في رمضان 2023

مواعيد زيارة المتاحف والمناطق الأثرية بكل المحافظات في شهر رمضان
بقلم انتصار الغيطانى