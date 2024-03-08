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دراما المتحدة

فتح المتاحف العسكرية غدا بالمجان.. وعروض للموسيقات العسكرية في عبدالمنعم رياض

كتب:

محمد مجدي
11:07 ص | الجمعة 08 مارس 2024
لوجو يوم الشهيد والمحارب القديم 2024

لوجو يوم الشهيد والمحارب القديم 2024

بمناسبة احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم، تقرر فتح المتاحف والمزارات العسكرية وكذا منطقة العرض المكشوف ببانوراما حرب أكتوبر لاستقبال المواطنين مجاناً يوم السبت الموافق 9 مارس الجاري.

كما تشارك الموسيقات العسكرية في تقديم عددًا من العروض الموسيقية والأغاني الوطنية بميدان الشهيد عبد المنعم رياض بالقاهرة تزامناً مع الاحتفال بهذه المناسبة.

يأتي ذلك حرصاً من القوات المسلحة على نشر الوعي والثقافة العسكرية والوطنية لدى الشباب وتعريفهم بأمجاد وبطولات أبناء مصر وتضحياتهم فداءً لعزة الوطن وكرامته.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.