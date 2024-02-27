عضو بـ«الشيوخ»: مليون قطعة أثرية مصرية موجودة في المتاحف العالمية

قال رامي جلال عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقة شباب الأحزاب إنَّ هناك آثار مصرية بالخارج خرجت قبل صدور قانون حماية الآثار عام 1983، والذي ينص على حق البعثات الأجنبية في الاحتفاظ بالآثار المكتشفة دون استردادها مرة أخرى لأنّها غير مسجلة في الدولة المصرية، مؤكّدًا أنَّ نسبة الآثار التي جرى استرجاعها من الخارج والمسجلة بالفعل في المجلس الأعلى للآثار ليست بكبيرة.

تسجيل الأثر شرط استرجاعه

وأضاف «جلال» خلال مكالمة هاتفية له ببرنامج «8 الصبح» المذاع على شاشة «dmc» أنَّ عدد القطع الأثرية المصرية الموجودة في متاحف العالم يصل إلى مليون قطعة، لافتًا إلى أنَّ هناك تعنتًا من الدول الخارجية في استرجاع الآثار المصرية مرة أخرى، بسبب اشتراطها أن يكون الأثر مُسجلًا.

اتفاق لإعفاء المصريين من رسوم مشاهدة الآثار المصرية

وأكّد «جلال» أنَّه فيما يخص الاتفاق مع المتاحف العالمية لإعفاء المصريين من رسوم مشاهدة الآثار المصرية القديمة، فهناك حتى الآن مفاوضات معهم ليدخل المواطن المصري بشكل مجاني أو مخفض في أيام معينة، لافتًا إلى أن التواصل يكون مع المتاحف المخصصة بالكامل للحضارة المصرية، مثل متحف تورينو في إيطاليا والذي يوجد به 30 ألف قطعة آثار مصرية، ومتحف الدولة للفن المصري في ميونيخ بألمانيا والذي به 8 آلاف قطعة.

وأوضح أنَّ الجالية المصرية في إيطاليا توصلت منذ سنوات لاتفاق مع متحف تورينو الإيطالي حول دخول المتحف بشكل مجاني، مشددًا على أهمية مشاهدة المصريين للآثار القديمة الموجودة في دول العالم لتعميق الهوية المصرية للقائمين بالخارج.