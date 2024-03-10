سجَّل محمد صلاح، قائد منتخب مصر وهداف ليفربول الإنجليزي، ظهوره الأول بعد ساعات قليلة من إعلان قائمة منتخب مصر، لمعسكر الإمارات، المقرر له في الفترة ما بين 18 إلى 26 مارس الجاري.

وشهدت الأيام الماضية حالة شد وجذب بين اتحاد الكرة المصري، ومسؤولي ليفربول، حول انضمام محمد صلاح للمعسكر، في ظل استمرار معاناته من الإصابة وخضوعه لفترة تأهيل خلال الفترة الماضية، قبل أن يقرر حسام حسن عدم استدعائه.

أول رد فعل لـ محمد صلاح بعد استبعاده من قائمة منتخب مصر

محمد صلاح الذي شارك في مباراة فريقه أمام مانشستر سيتي، في قمة مواجهات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي، سجل أول ظهور له بعد ساعات من إعلان القائمة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع الصور الشهير «انستجرام».

وجاء أول رد فعل لـ صلاح بنشر صور له خلال استقباله من جانب الجماهير قبل المباراة، والتي احتشدت لاستقباله، فضلا عن بعض صوره خلال أحداث اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي 1 - 1 بين الفريقين.

استبعاد محمد صلاح من قائمة منتخب مصر

وضمت قائمة منتخب مصر التي اختارها حسام حسن المدير الفني للفراعنة، في أول معسكر تحت قيادته كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد أبوجبل - المهدي سليمان - مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني - أكرم توفيق - محمد حمدي - محمد شكري - أحمد حجازي - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - أحمد رمضان بيكهام

خط الوسط: مروان عطية - حمدي فتحي - إمام عاشور - محمد مجدي أفشة - أحمد نبيل كوكا - محمود تريزيجيه - مصطفى فتحي، حسين الشحات - عمر مرموش

خط الهجوم: مصطفى محمد - أحمد عاطف - محمد شريف - محمد الشامي.