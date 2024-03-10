برسالة خاصة لحسام حسن.. صحيفة تكشف تفاصيل جديدة حول استبعاد محمد صلاح

لا صوت يعلو فوق الحديث عن استبعاد محمد صلاح من معسكر منتخب مصر، باعتباره أحد أهم العناصر والقائد الفعلي للفراعنة، لكن وفقًا لإبراهيم حسن، مدير المنتخب، فإن الاستبعاد جاء بناء على طلب ليفربول واللاعب على حد سواء، اللذين طلبا منحه فرصة من أجل التأهيل بصورة جيدة، قبل الانغماس في أجواء المنافسات مجددًا.. فماذا قالت الصحف الإنجليزية؟

كواليس جديدة حول استبعاد محمد صلاح من معسكر المنتخب

الصحف العالمية لم تتوانَ في كشف تفاصيل جديدة حول استبعاد محمد صلاح من معسكر منتخب مصر، إذ أوضحت صحيفة «thisisanfield» الموالية إلى ليفربول، والمعنية بتغطية أخبار النادي، أن السر وراء استبعاد الفرعون المصري، كان بسبب رغبة ليفربول ويورجن كلوب، في إدارة الإصابة التي عانى منها في الفترة المنقضية، والتي أبعدته لما يقارب الشهرين عن الملاعب، لكن الأمر لم يمر بسهولة.

على مضض وافق اتحاد الكرة على ترك محمد صلاح، ومنحه فرصة للتأهيل بشكل جيد، بعد الإصابة الطويلة التي عانى منها، إذ رفض في البداية، وأصر على وجود الفرعون المصري خلال فترة الراحة الدولية، لكن اللاعب ومدربه يرغبان في استمرار صلاح في العمل على لياقته البدنية، من أجل المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي.

رسالة الصحيفة البريطانية لحسام حسن واتحاد الكرة

«مفاجأة سارة من المدرب واتحاد الكرة».. بهذه الكلمات وجهت الصحيفة البريطانية، رسالة خاصة إلى مدرب منتخب مصر، الذي وافق على الاستغناء عن خدمات محمد صلاح، ومنحه فرصة للمشاركة في دقائق محدودة ومدروسة مع ليفربول، لتفادي الإصابة مجددًا والتي تعد الإصابة الأطول في مسيرته.

وقالت الصحيفة «ما حدث يعد مفاجأة سارة، أن نرى أن المدرب يضع صحة محمد صلاح فوق بطولة ودية في الإمارات العربية المتحدة، خاصة أن المدرب انتقد صاحب الـ31 عامًا بسبب عودته إلى ميرسيسايد لتلقي العلاج خلال كأس الأمم الأفريقية».

وجاء ذلك القرار بعد اجتماعات مع مختلف الأطراف، بما في ذلك وزير الشباب والرياضة، الذي تدخل من أجل حسم تلك الأزمة، بعد تصاعدها نسبيًا في الفترة الأخيرة، بحسب الصحيفة البريطانية.