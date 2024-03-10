انخفاض كبير في سعر الذهب بالأسواق ومحال صاغة.. عيار 21 يسجل 3110 جنيهات

حالة من التذبذب شهدها قطاع الذهب والمجوهرات اليوم، في سوق الصاغة والمحال، حيث شهد الذهب عيار 21 انخفاضا جديدا وصل لـ50 جنيها في سعر الجرام، وفقًا للتقارير الخاصة ببورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة والشعبة العامة للذهب.

انخفاض الذهب عيار 21

- شهد سعر الذهب عيار 21 تراجعا جديدا بقيمه 50 جنيها دفعة واحدة، ليسجل 3110 جنيهات بدلا من 3170 جنيها للجرام، في محال الصاغة والمجوهرات.

سعر جرام الذهب عيار 24

- وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بمحال الصاغة تراجعا بقيمه 69 جنيها، ليسجل 3554 بدلا من 3623 جنيها للجرام، بعدما دون إضافة المصنعية، والتي تختلف في السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 18

فيما انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 51 جنيها ليسجل 2666 بدلا من 2717 جنيها للجرام، فيما سجل عيار 14 تراجعا هو الآخر بقيمة 40 جنيها للجرام، ليسجل 2073 بدلا من 2113 للشراء دون مصنعية.

سعر الجنيه الذهب

- فيما تراجع سعر الجنيه الذهب بقيمة 480 جنيها دفعة واحدة، ليسجل 24 ألفا و880 جنيها بدلا من 25 ألفا و360 جنيها.