رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

انخفاض كبير في سعر الذهب بالأسواق ومحال صاغة.. عيار 21 يسجل 3110 جنيهات

كتب:

محمد متولي
11:10 م | الأحد 10 مارس 2024
تراجع أسعار المشغولات الذهبية

تراجع أسعار المشغولات الذهبية

حالة من التذبذب شهدها قطاع الذهب والمجوهرات اليوم، في سوق الصاغة والمحال، حيث شهد الذهب عيار 21 انخفاضا جديدا وصل لـ50 جنيها في سعر الجرام، وفقًا للتقارير الخاصة ببورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة والشعبة العامة للذهب.

انخفاض الذهب عيار 21

- شهد سعر الذهب عيار 21 تراجعا جديدا بقيمه 50 جنيها دفعة واحدة، ليسجل 3110 جنيهات بدلا من 3170 جنيها للجرام، في محال الصاغة والمجوهرات.

سعر جرام الذهب عيار 24

- وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بمحال الصاغة تراجعا بقيمه 69 جنيها، ليسجل 3554 بدلا من 3623 جنيها للجرام، بعدما دون إضافة المصنعية، والتي تختلف في السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 18

فيما انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 51 جنيها ليسجل 2666 بدلا من 2717 جنيها للجرام،  فيما سجل عيار 14 تراجعا هو الآخر بقيمة 40 جنيها للجرام، ليسجل 2073 بدلا من 2113 للشراء دون مصنعية.

سعر الجنيه الذهب

- فيما تراجع سعر الجنيه الذهب بقيمة 480 جنيها دفعة واحدة، ليسجل 24 ألفا و880 جنيها بدلا من 25 ألفا و360 جنيها.

 

اقرأ المزيد:

عاجل.. تراجع مفاجئ في أسعار الذهب الآن بمحلات الصاغة.. «وصل كام؟»

تراجع كبير في أسعار الذهب للمرة الثانية اليوم الأحد 10-3-2024

تراجع أسعار الذهب اليوم في سوق الصاغة والمحال.. اعرف عيار 21 بكام

بشائر رمضان.. تراجع جديد في أسعار الذهب بمحلات الصاغة .. عاجل
بقلم محمد متولي