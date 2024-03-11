أسعار الذهب في أول أيام شهر رمضان بالأسواق ومحال الصاغة

شهدت أسعار الذهب في سوق الصاغة والمحال تراجعات عدة خلال ساعات أمس الأحد، وهو التراجع المستمر حتى صباح اليوم الاثنين 11-3-2024، وهو أول أيام شهر رمضان الكريم 2024، حيث شهدت أسعار الذهب انخفاضا قبيل نهاية التعاملات بقيمة 50 جنيها، وفقًا للتقارير الخاصة ببورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة والشعبة العامة للذهب، حيث دائما ما يقبل المواطنون على متابعة أسعار الذهب أولا بأول باعتباره الملاذ الآمن الذي دائما ما يحافظ على قيمة العملة.

أسعار الذهب عيار 21

- شهد سعر الذهب عيار 21 تراجعا قبيل إغلاق سوق الصاغة بالأمس، مسجلا سعر الجرام مبلغ الـ 3110 جنيهات للجرام، في محال الصاغة والمجوهرات.

سعر جرام الذهب عيار 24

- كما شهد سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بمحال الصاغة تراجعا بقيمه 69 جنيها، ليسجل 3554 جنيها للجرام، بدون إضافة المصنعية، والتي تختلف في السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 18

فيما انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 51 جنيها ليسجل 2666 جنيها للجرام، فيما سجل عيار 14 تراجعا هو الآخر بقيمة 40 جنيها للجرام، ليسجل 2073 جنيهًا للشراء دون مصنعية.

سعر الجنيه الذهب

- فيما تراجع سعر الجنيه الذهب بقيمة 240 جنيها دفعة واحدة، ليسجل في بداية التعاملات في الفترة الصباحية مبلغ الـ 24880 جنيها.

وفي سياق متصل، قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» المتخصصة بتداول الذهب والمجوهرات، إن أسعار الذهب تراجعت لاكثر من 200 جنيه منذ أول أمس وحتى اليوم، بالمقارنة بختام تعاملات يوم الجمعة، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3110 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 2179 دولارًا.