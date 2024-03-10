مؤلف مسلسل إمبراطورية ميم: تنفيذ العمل على أيدي مجموعة من العمالقة

قال الكاتب محمد سليمان، مؤلف مسلسل إمبراطورية ميم، إن المسلسل قصة قصيرة للكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس، وبطلها كان رجلا عكس ما قُدم في الفيلم السينمائي، مشيرا إلى أنه الأحداث تدور حول رب أسرة لديه 6 أبناء يتنازعون فيما بينهم على مسألة من يدير البيت.

استهداف إعادة تقديم أعمال كبار الكتاب للشاشات

وأضاف «سليمان»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc» عبر فضائية «DMC»، أنه يتم استهداف إعادة تقديم أعمال كبار الكتاب للشاشات وللأجيال الجديدة، مثلما حدث في مسلسل «راجعين يا هوى» بطولة الفنان خالد النبوي، إضافة إلى «مذكرات زوج» بطولة طارق لطفي، مشيرا إلى أن مسلسل «إمبراطورية ميم» تم إعداده وتنفيذه على أيدي مجموعة من الأسماء العمالقة.

تقديم «إمبراطورية ميم» تحدي كبير

وأكد، أن تقديم «إمبراطورية ميم» كـمسلسل تلفزيوني تحدي كبير، وهو عمل يسكن قلوب وعقول أجيال، متمنيا التوفيق والنجاح من الله في تقديمه، مشيرا إلى أنه يتم تقديم معالجة معاصرة للمسلسل، وبالتالي خضعوا لتحديات كبيرة.