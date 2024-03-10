أعلنت الشركة المتحدة الخريطة النهائية لمسلسلات رمضان 2024، وخاصة الأعمال الاجتماعية التشويقية منها، ونعرض خلال التقرير التالي مواعيد عرض وإعادة مسلسل إمبراطورية ميم لـ خالد النبوي على dmc.

مواعيد عرض وإعادة مسلسل إمبراطورية ميم لـ خالد النبوي على dmc

يكون العرض الأول لمسلسل إمبراطورية ميم لـ خالد النبوي غدا في تمام الساعة 10 و45 دقيقة بعرضه على قناة dmc، إذ أن المسلسل سيكون مذاعا حصريا على dmc يوميا.

موعد إعادة مسلسل إمبراطورية ميم لـ خالد النبوي

ولمن لم يتابع الحلقة في موعدها الأساسي على قناة dmc، يمكنك متابعة موعد الإعادة لمسلسل إمبرطورية ميم على أن تكون الإعادة في تمام الساعة 10 وربع صباحا.

خالد النبوي ومسلسل إمبراطورية ميم

يواصل الفنان خالد النبوي تصوير مشاهده بالمسلسل، إذ جرى تسليم الحلقات الأولى من العمل، لقناة dmc، على أن تنطلق أولى الحلقات غدا الأثنين الموافق أول أيام الشهر الكريم.