آخرها إمبراطورية ميم.. مسلسلات تعيد إنتاج الأفلام برؤية جديدة وأبطال مختلفين

أعمال فنية عديدة توجد منها نسختان، إحداهما سينمائية وأخرى درامية لدرجة أنها تحمل نفس الاسم وأحيانا تتشابه في الأحداث، وهذا ما حدث بالفعل في مسلسل إمبراطورية ميم، من بطولة الفنان خالد النبوي وهي أحداثها مقتبسة من الفيلم الذي كتب قصته الراحل إحسان عبد القدوس وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حول الاختيار بين الحب وبين تربية الأبناء وتولي مسؤوليتهم.

فيلم إمبراطورية ميم

أمبراطورية ميم هو فيلم للفنانة الراحلة فاتن حمامة، وكانت تجسد شخصية تدعى «منى» التي أصبحت تتحمل مسؤولية تربية أبنائها الستة بعد وفاة زوجها بجانب عملها في وزارة التربية والتعليم، ومع كبر الأولاد تزداد مشاكلهم، ما يؤدي إلى توتر العلاقة بينها وبينهم، وفي نفس الوقت تقع على نحو تدريجي في قصة حب مع رجل أعمال.

من ضمن الأعمال الفنية التي عرضت في الدراما والسينما، هو مسلسل العار الذي عرض في عام 2010 ومن بطولة مصطفى شعبان وأحمد رزق وشريف سلامة ودينا فؤاد ودرة وهبة مجدى وإخراج شيرين عادل وتأليف أحمد محمود أبو زيد، وهو كان مأخوذا عن فيلم «العار» بطولة نور الشريف ومحمود عبد العزيز وحسين فهمي وإلهام شاهين، ومن تأليف محمود أبو زيد وإخراج علي عبدالخالق، وحقق الثنائي نجاحا كبيرا.

مسلسل وفيلم الزوجة الثانية

مسلسل الزوجة الثانية الذي عُرض في 2013 وهو من بطولة الفنانة أيتن عامر، وعمرو واكد، وعلا غانم، وعمرو عبد الجليل، ومن تأليف ياسين الضوى، وإخراج خيرى بشارة، وهو كان مأخوذا عن الفيلم الذى يحمل نفس الاسم وبطولة سعاد حسنى، وشكرى سرحان، وهو للمخرج صلاح أبو سيف وعُرض عام 1976.

مسلسل وفيلم الباطنية

كما أيضا من ضمن المسلسلات الدرامية التي كانت مأخوذة من الأفلام السينمائية هي مسلسل «الباطنية» من بطولة الفنان صلاح السعدنى وغادة عبد الرازق وأحمد فلوكس ولوسى، وكان مأخوذا عن الفيلم الذى يحمل نفس الاسم ومن بطولة نادية الجندى وفريد شوقى وفاروق الفيشاوى ومحمود ياسين، وحقق الثنائي نجاحا كبيرا رغم تشابه الأحداث بينهما.

مسلسل سمارة بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، والفنانة لوسى، ومن تأليف مصطفى محرم، وإخراج محمد النقلى، وهو مأخوذ عن فيلم سمارة للفنانة تحية كاريوكا، وأيضا مسلسل «الكيف» بطولة باسم سمرة وأحمد رزق ولوسى وأحمد خليل وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد النقلى حيث قدم أيضا من قبل فيلم يحمل نفس الاسم وكان من بطولة محمود عبدالعزيز ويحيى الفخرانى للمؤلف محمود أبو زيد عام 1985.