ساعات قليلة تفصلنا عن موعد عرض الحلقة الأولى لمسلسل إمبراطورية ميم على قناة dmc، وبدأ الجمهور في البحث عن موعد عرض الحلقة الأولى لمسلسل إمبراطورية ميم على قناة dmc.

موعد عرض الحلقة الأولى لمسلسل إمبراطورية ميم على قناة dmc

المسلسل يدور في إطار تشويقي اجتماعي، ويعرض مسلسل إمبراطورية ميم بطولة خالد النبوي يوميا في تمام الساعة 10:45 مساء، بينما جاءت الإعادة 10:15 صباحا.

قصة مسلسل إمبراطوريم ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، مقتبس عن راوية إحسان عبد القدوس، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، حول رجل يجد نفسه في حيرة كبيرة، إذ يجب أن يختار بين المرأة التي يكن لها مشاعر الحب وبين أبنائه الستة الذين تولى مسؤولية تربيتهم بعد وفاة زوجته.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

ويشارك في بطولة العمل بجانب خالد النبوي، عدد كبير من الفنانين، أبرزهم حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمي، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.