يتحرى الأفراد في الإمارات عدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان في الإمارات بعد معرفة موعد شهر رمضان 2024 والذي سيكون غدا الإثنين 11 مارس، بحسب دار الإفتاء الإماراتية.

عدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان في الإمارات

ويبلغ عدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان في مدينة أبو ظبي بالإمارات 13:56 ساعة متواصلة من مطلع الشمس حتى غروبها بعد إعلان مفتي البلاد غد الإثنين، وذلك عملا على أنه لا عبرة باختلاف المطالع.

عدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان في الإمارات وأقل ساعات صيام

وسيكون عدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان في دولة الإمارات 13:56 ساعة وتعد عدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان في الإمارات متوسطة بالنسبة لمختلف الدول العربية فيما ستكون أقصر عدد ساعات الصيام في الدول العربية هذا العام في دولة جزر القمر في مدينة موروني عاصمة البلاد، وجزر القمر هي دولة إفريقية تقع بعيدا عن إفريقيا قليلا قريبا من جنوب إفريقيا وهي دولة عبارة عن مجموعة من الجزر.

فيما تكون دولة المغرب الأطول في ساعات الصيام وسيكون رمضان في المغرب الثلاثاء أما الإمارات فسيكون رمضان بها الإثنين غدا مع معظم الدول العربية.