عدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان في الإمارات، من الأمور التي تشتغل بال الكثيرين من المُسلمين في الدول العربية الشقيقة، قبل ساعات قليلة من بداية الشهر الكريم، إذ يختلف عدد ساعات الصوم في البلدان العربية والمدة، إليكم عدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان في الإمارات.

عدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان في الإمارات

وصرح مركز دراسات البحوث الفلكية عن عدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان في الإمارات، الذي سيتم تحديده غدًا، ومن المُحتمل أن يوافق أول أيام صيام شهر رمضان المبارك الاثنين 11 مارس.

وموعد بدء شهر رمضان لعام 2024 في الإمارات سيتم تحديده بناءً على رصد لجنة تحري هلال شهر رمضان في مكة المكرمة، من المتوقع أن تُعلن اللجنة ثبوت رٌؤية هلال شهر رمضان الاثنين 11 مارس أو الثلاثاء 12 مارس.

وأصدر مركز البحوث عدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان في الإمارات مع جدول إمساكية عن مواقيت أداء الفروض الخمس خلال الشهر الفضيل.

عدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان في الإمارات

ومن المتوقع أن يبدأ الصيام في تمام الساعة 5:14 صباحًا، ويكون وقت الإفطار في تمام الساعة 6:26 مساءً، مما سيكون الصيام 13 ساعة و12 دقيقة.

وآخر أيام شهر رمضان المبارك ستكون الثلاثاء 9 أبريل، ومن المتوقع أن يكون وقت الإمساك في الساعة 4:42 صباحًا، بينما يكون وقت الإفطار في الساعة 6:39 مساءً.