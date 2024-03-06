بنك الإمارات دبي بمصر يعدل العائد المتغير لشهادة الثمانية سنوات إلى 27% سنويا

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني (فرع مصر) ارتفاع عائد شهادة الثمانية سنوات ذات العائد المتغير ليصل إلى 27% سنوياً، بحد أدنى 5 آلاف جنيه ومضاعفات الـ1000 جنيه، ويتم صرف العائد شهرياً، على أن يكون معدل العائد الخاص بالشهادة مرتبطا بسعر العائد المعلن من البنك المركزي المصري، وذلك في إطار حرص البنك على تقديم باقة واسعة ومتنوعة من شهادات الادخار، تناسب مختلف الفئات.

الشهادة الثلاثية

والشهادة الثلاثية بعائد متغير 25.5% السنوية تصرف شهرياً، بحد أدنى 5 آلاف جنيه ومضاعفات الـ1000 جنيه، ويتم صرف العائد منها شهرياً على أن يكون معدل العائد الخاص بالشهادة مرتبط بسعر العائد المعلن من البنك المركزي المصري.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص بنك الإمارات دبي الوطني- مصر الدائم على تلبية احتياجات عملائه المختلفة من خلال طرح شهادات ادخارية مختلفة للعملاء سواء الراغبين في الحصول على سعر عائد ثابت أو متغير.

وكان بنك الإمارات دبي الوطني – مصر قد طرح شهادات ادخار بعوائد تنافسية، تتمثل في شهادة ادخار مدفوعة مقدمًا بعائد 40.5% لمدة 3 سنوات بمعدل عائد تراكمي قدره 18.89% سنوياً، بالإضافة إلى شهادة الادخار الثلاثية المميزة ذات العائد السنوي الثابت 22% يصرف سنويًا، وعائد سنوي ثابت 21.5% يصرف ربع سنويًا وعائد سنوي ثابت 21% يصرف شهريًا.

وكانت «الوطن» نقلت عن مصادر مصرفية مطلعة عزم بنوك خاصة طرح شهادات مرتفعة العائد بعد قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة 6% اليوم.